Венгерская авиакомпания Wizz Air ввела сбор за предоставление пассажирам соседних мест в салоне самолета.

Об этом сообщается на сайте лоукостера.

Новая услуга “Места рядом” будет стоить 12 евро за перелет в одну сторону. За перелет в обе стороны цена увеличится в два раза и составит 24 евро.

Данная услуга доступна только двум взрослым пассажирам, если они бронируют билеты по базовому тарифу (Basic).

Однако выбрать себе конкретные места они не смогут. Номера мест будут известны после прохождения онлайн-регистрации — за 48 часов до вылета.