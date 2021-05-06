Лоукостер Wizz Air анонсує на червень нові напрямки зі Львова.

Про це зазначається на сайті авіакомпанії.

Із львівського летовища будуть відправлятись літаки до Меммінгена (Німеччина), Неаполя (Італія), Варшави та Познані (Польща).

“Із червня 2021 року українські пасажири матимуть змогу відкривати для себе багату культуру та історію цих країн завдяки зручному розкладу рейсів WIZZ та за привабливими тарифами, що стартують від 509 грн/ 14,99 євро”, – зазначили в авіакомпанії.

Відзначають, що ці квитки вже є у продажі. Відомо, за яким графіком і відколи будуть здійснюватись рейси:

– Меммінген, рейси з 13 червня, по четвергах і неділях.

– Неаполь, рейси з 12 червня, по вівторках і суботах.

– Познань, рейси з 13 червня, по четвергах і неділях.

– Варшава, рейси з 11 червня, по понеділках, середах та п’ятницях.

Авіакомпанія наголошує, що всі перевезення відбуваються згідно карантинних правил.

Відновлення рейсів залежить від рішення органів влади залишити або видалити країну зі списку зеленої зони. У разі скасування рейсу клієнти отримають 120-відсоткову компенсацію початкового тарифу.