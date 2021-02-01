Китайский производитель смартфонов Xiaomi подал в суд округа Колумбия на Министерство обороны и Министерство финансов США с требованием исключения его из черного списка компаний, связанных с военными Китая.

Об этом сообщает CNBC.

В январе этого года США обозначили Xiaomi как одну из нескольких “коммунистических китайских военных компаний” в соответствии с Законом о государственной обороне 1999 года.

Это означает, что Xiaomi будет подчиняться ноябрьскому указу бывшего президента Дональда Трампа, который запрещает американским инвесторам покупать акции или ценные бумаги любых компаний, связанных с китайскими военными.

В ответ Xiaomi подала иск против министерства финансов и обороны США в окружном суде Колумбии. Компания утверждает, что военное обозначение неконституционно, потому что оно лишает Xiaomi ее свободы и прав собственности без надлежащей правовой процедуры и, следовательно, нарушает пятую поправку к Конституции США.

Китайская компания также заявила, что запрет на покупку акций инвесторами нанесет непоправимый вред.

“Недопуск Xiaomi к рынкам капитала США, военное обозначение и связанные с ним ограничения повредят способности компании вести, развивать и финансировать свой бизнес, продавать свои продукты, поддерживать и развивать свои деловые отношения, а также нанимать и содержать сотрудников”, – говорится в иске компании.

Компания также заявила, что она не принадлежит и не контролируется китайским правительством или вооруженными силами, а также не принадлежит и не контролируется какой-либо организацией, связанной с китайской оборонной промышленной базой.