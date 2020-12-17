Об этом пишет The Tech Angle.
Помимо увеличенного размера экрана, этот новый телевизор также предлагает разрешение 4K, HDR и технологию квантовых точек.
Отмечается, что у Mi QLED TV соотношение экрана к корпусу составляет 96 %. Он имеет металлический каркас и углеродное волокно сзади.
Телевизор Xiaomi имеет 55-дюймовую ЖК-панель с технологией подсветки QLED и разрешение 4K, а также сертифицирован для Dolby Vision, HDR10 + и HLG.
Mi QLED TV оснащен четырьмя полнодиапазонными динамиками и двумя высокочастотными динамиками, чтобы добавить звуку глубины. Он совместим с Dolby и DTS-HD.
Что касается возможностей подключения, он имеет двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0, три порта HDMI 2.1, два USB-порта, Ethernet, оптический кабель и разъем для наушников.
Телевизор работает на платформе Android 10 с функцией PatchWall от Xiaomi. Программное обеспечение обрабатывается процессором MediaTek MT9611, объединенным с графическим процессором Mali G52 MP2. Он имеет 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти.
На данный момент устройство продается только в Индии, его цена составляет 750 долларов.
- Ранее компания Xiaomi презентовала первый в мире полностью прозрачный телевизор Mi TV LUX OLED Transparent Edition, который массово будет выпускаться для потребительского рынка.