Компания Xiaomi представила телевизор Mi QLED TV 4K 55, который получил Android 10, HDMI 2.1 и другие современные функции.

Об этом пишет The Tech Angle.

Помимо увеличенного размера экрана, этот новый телевизор также предлагает разрешение 4K, HDR и технологию квантовых точек.

Отмечается, что у Mi QLED TV соотношение экрана к корпусу составляет 96 %. Он имеет металлический каркас и углеродное волокно сзади.

Телевизор Xiaomi имеет 55-дюймовую ЖК-панель с технологией подсветки QLED и разрешение 4K, а также сертифицирован для Dolby Vision, HDR10 + и HLG.

Mi QLED TV оснащен четырьмя полнодиапазонными динамиками и двумя высокочастотными динамиками, чтобы добавить звуку глубины. Он совместим с Dolby и DTS-HD.

Что касается возможностей подключения, он имеет двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0, три порта HDMI 2.1, два USB-порта, Ethernet, оптический кабель и разъем для наушников.

Телевизор работает на платформе Android 10 с функцией PatchWall от Xiaomi. Программное обеспечение обрабатывается процессором MediaTek MT9611, объединенным с графическим процессором Mali G52 MP2. Он имеет 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти.

На данный момент устройство продается только в Индии, его цена составляет 750 долларов.