Covid-19 Украина

обновлено 26.03.2021 в 17:02

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Xiaomi будет выпускать электрокары под своим брендом, – Reuters

Китайская компания Xiaomi планирует производить электромобили на заводе Great Wall под собственным брендом.

Пятница, 26 марта 2021, 17:21

Об этом сообщает международное агентство Reuters.

Пока Xiaomi не комментирует эту информацию, а в компании Great Wall заверили, что не обсуждали партнерство с Xiaomi по производству электрокаров.

При этом сразу три источника агентства сообщили детали сделки. В частности, компании Xiaomi и Great Wall планируют объявить о партнерстве на следующей неделе.

Отмечается, что Xiaomi намерена диверсифицировать свои доходы от бизнеса со смартфонов и не хочет отставать от тенденции, когда автопроизводители и техно-гиганты объединяют усилия для разработки электрокаров и “смарт-авто” с системой автономного вождения.

Источники сообщают, что автомобили Xiaomi будут рассчитаны на массовый рынок. Производство планируется запустить уже в 2023 году.

  • Китайская компания Huawei готовится к выпуску электромобилей под своим брендом. Некоторые модели могут появиться уже в этом году.
Теги: Great Wall, електрокари, Xiaomi

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