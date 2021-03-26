Xiaomi будет выпускать электрокары под своим брендом, – Reuters

Об этом сообщает международное агентство Reuters.
Пока Xiaomi не комментирует эту информацию, а в компании Great Wall заверили, что не обсуждали партнерство с Xiaomi по производству электрокаров.
При этом сразу три источника агентства сообщили детали сделки. В частности, компании Xiaomi и Great Wall планируют объявить о партнерстве на следующей неделе.
Отмечается, что Xiaomi намерена диверсифицировать свои доходы от бизнеса со смартфонов и не хочет отставать от тенденции, когда автопроизводители и техно-гиганты объединяют усилия для разработки электрокаров и “смарт-авто” с системой автономного вождения.
Источники сообщают, что автомобили Xiaomi будут рассчитаны на массовый рынок. Производство планируется запустить уже в 2023 году.
- Китайская компания Huawei готовится к выпуску электромобилей под своим брендом. Некоторые модели могут появиться уже в этом году.
- Компания Huawei в последнее время расширяет свое присутствие на автомобильном рынке, но теперь похоже, что Xiaomi также планирует занять нишу в автоиндустрии.