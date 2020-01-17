Youtube-канал, на котором публиковались записи разговоров во время встречи Премьер-министра Алексея Гончарука, министров и глав Нацбанка, удален.

Об этом сообщают #Буквы.

Как сообщалось ранее, в среду, 15 января, в Сети появилась серия роликов, на которой люди с голосами похожими на Алексея Гончарука, министра финансов Оксану Маркарову и зам главы Нацбанка Украины Екатерину Рожкову обсуждают, что будут говорить Президенту Владимиру Зеленскому на совещании по экономической политике. В частности, собеседники обсуждают, как объяснить Зеленскому причины укрепления гривны и растущий дефицит в бюджете. Во время разговора якобы Гончарук называет себя “профаном в экономике”, а Главу государства — человеком с “очень примитивным, в смысле простым, пониманием экономических процессов”.

Ролики были размещены на анонимном Youtube-канале под названием “Как обмануть президента”.

В пятницу, 17 января, видеозаписи с канала перестали быть доступны. В оповещении Youtube сообщается, что это связано с тем, что пользователь, разместивший их, удалил свой аккаунт.

Аналогичную информацию можно получить и с помощью поиска по каналам.

Напомним, после публикации роликов Алексей Гончарук записал видеообращение после скандала с обнародованными записями “прослушки” якобы из его кабинета. Он сообщил о “массированных атаках” против Правительства в СМИ и соцсетях. 17 января Гончарук написал заявление об отставке и передал его Президенту Владимиру Зеленскому. В офисе главы государства сообщили, что Зеленский получил заявление для рассмотрения, хотя это не входит в его полномочия.