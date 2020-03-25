Об этом пишет The Verge.

В частности, чтобы увидеть текст, когда в приложении открыта песня, нужно нажать кнопку “i” в левой части экрана. Текст песни будет отображаться под строкой трекинга для песни. Функция доступна в приложениях для iOS и Android.

Кроме того, Apple Music и Spotify также поддерживают функцию отображения текста во время воспроизведения песни. В некоторых песнях эти сервисы могут продвигать текст в реальном времени по мере воспроизведения песни.

В YouTube Music сейчас тексты песен не синхронизируются с воспроизведением, они статические, поэтому их нужно прокручивать вручную.