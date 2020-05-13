Об этом сообщила пресс-служба компании.

Пока пользователи и в дальнейшем будут иметь доступ к обоим сервисам.

“Мы хотим быть уверенными, что каждый будет иметь время перенести свой музыкальный контент и привыкнуть к YouTube Music, поэтому мы будем посылать много уведомлений до тех пор, когда пользователи больше не будут иметь доступ к Google Play Музыка позже в этом году”, – говорится в сообщении.

Чтоб перенести свою музыкальную библиотеку в YouTube Music, нужно выполнить следующие действия:

• Скачать приложение YouTube Music (iOS / Android).

• Нажать на кнопку переноса в YouTube Music, и загрузки, покупки, добавленные песни и альбомы, персональные плейлисты и плейлисты, на которые пользователи подписаны, лайки и дизлайкы, радиостанции и личные настройки сразу будут перенесены.

• Обновленные рекомендации появятся на домашней странице YouTube Music, и компания сообщит пользователю по электронной почте и через уведомления, когда перенос его музыкальной библиотеки будет завершен, а музыка будет находиться во вкладке “Библиотека”.