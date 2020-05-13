Об этом сообщила пресс-служба компании.
Пока пользователи и в дальнейшем будут иметь доступ к обоим сервисам.
“Мы хотим быть уверенными, что каждый будет иметь время перенести свой музыкальный контент и привыкнуть к YouTube Music, поэтому мы будем посылать много уведомлений до тех пор, когда пользователи больше не будут иметь доступ к Google Play Музыка позже в этом году”, – говорится в сообщении.
Чтоб перенести свою музыкальную библиотеку в YouTube Music, нужно выполнить следующие действия:
• Скачать приложение YouTube Music (iOS / Android).
• Нажать на кнопку переноса в YouTube Music, и загрузки, покупки, добавленные песни и альбомы, персональные плейлисты и плейлисты, на которые пользователи подписаны, лайки и дизлайкы, радиостанции и личные настройки сразу будут перенесены.
• Обновленные рекомендации появятся на домашней странице YouTube Music, и компания сообщит пользователю по электронной почте и через уведомления, когда перенос его музыкальной библиотеки будет завершен, а музыка будет находиться во вкладке “Библиотека”.
- Видеохостинг YouTube и социальная сеть Facebook проведут онлайн-выпускные для школьников и студентов, которые вынуждены находиться дома на карантине.