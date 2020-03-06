YouTube не будет платить за рекламу в видео, которые посвящены теме китайского коронавируса, или даже имеют упоминания об инфекции.

Об этом заявил специалист по продукции YouTube Том Леунг, сообщает издание The Verge.

Сообщается, что согласно правил для рекламодателей видео на YouTube, касающиеся важных тем – недавние события, связанные с чьей-то смертью, и как правило, не подходят для размещения рекламы. Одной из таких тем является коронавирус.

Этим видео разрешено оставаться на платформе; они просто не могут заработать на встроенном рекламном сервисе YouTube.

“Таким образом все видео, посвященные этой теме, не будут монетизироваться, пока компания не сообщит об обратном”, — сказал Леунг.