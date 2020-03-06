Об этом заявил специалист по продукции YouTube Том Леунг, сообщает издание The Verge.
Сообщается, что согласно правил для рекламодателей видео на YouTube, касающиеся важных тем – недавние события, связанные с чьей-то смертью, и как правило, не подходят для размещения рекламы. Одной из таких тем является коронавирус.
Этим видео разрешено оставаться на платформе; они просто не могут заработать на встроенном рекламном сервисе YouTube.
“Таким образом все видео, посвященные этой теме, не будут монетизироваться, пока компания не сообщит об обратном”, — сказал Леунг.
- По состоянию на 6 марта жертвами коронавируса во всем мире стали 3 383 человека, количество зарегистрированных случаев заражения на всех континентах превысило 98 тысяч.
- 3 марта в Украине был подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Случай зафиксирован в Черновицкой области у человека, который путешествовал по городам Италии до 26 февраля.
- В Центре общественного здоровья Минздрава Украины проинформировали, что для профилактики заражения коронавирусом COVID-19 следует придерживаться стандартных рекомендаций: например, часто мыть руки.