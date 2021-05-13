Про це повідомляє американське видання Engadget.
Зазначається, що таким чином компанія хоче переманити авторів коротких відео, які публікують свої ролики в TikTok.
Фонд буде запущено найближчими місяцями. Ці кошти виплачуватимуть авторам коротких роликів упродовж року.
“Це перший крок на нашому шляху до побудови довгострокової моделі монетизації короткометражних фільмів на YouTube”, – прокоментувала Емі Сінгер, директор з глобального партнерства YouTube Shorts.
На грошову винагороду може претендувати абсолютно кожен. Достатньо лише дотримуватися принципів платформи й створювати оригінальний контент, кажуть у компанії. YouTube планує ощасливити кілька тисяч авторів контенту.
- Раніше стало відомо, що компанія YouTube вирішила продовжувати конкуренцію з соціальною мережею TikTok і запустила в США новий формат YouTube Shorts. Відомо, що це формат створення коротких відео на платформі, який вже кілька місяців доступний в Індії. З 18 березня ця функція доступна у США й поступово з’являється в інших країнах.