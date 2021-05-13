Відеохостинг YouTube оголосив про створення фонду у 100 млн доларів для фінансового заохочення авторів унікальних коротких відеороликів до створення контенту на платформі Shorts.

Про це повідомляє американське видання Engadget.

Зазначається, що таким чином компанія хоче переманити авторів коротких відео, які публікують свої ролики в TikTok.

Фонд буде запущено найближчими місяцями. Ці кошти виплачуватимуть авторам коротких роликів упродовж року.

“Це перший крок на нашому шляху до побудови довгострокової моделі монетизації короткометражних фільмів на YouTube”, – прокоментувала Емі Сінгер, директор з глобального партнерства YouTube Shorts.

На грошову винагороду може претендувати абсолютно кожен. Достатньо лише дотримуватися принципів платформи й створювати оригінальний контент, кажуть у компанії. YouTube планує ощасливити кілька тисяч авторів контенту.