Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте YouTube.

Отмечается, что это будет эксперимент с участием небольшой группы пользователей.

“После сообщений создателей видео о целенаправленных дизлайк-атаках мы начали тестировать несколько дизайн-решений, которые не показывают другим пользователям количество дизлайков”, — говорится в сообщении.

При этом, авторы размещенного видео смогут видеть количество дизлайков, скрыты они будут только для других пользователей хостинга.

  • В 2020 году YouTube впервые за 10 лет не выпустил традиционный Rewind с итогами. По данным The Verge, компания выпускала ролики Rewind с 2010 года. Однако видео 2018 года стало самым ненавистным роликом в истории YouTube и установило рекорд по дизлайкам.