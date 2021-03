Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте YouTube.

Отмечается, что это будет эксперимент с участием небольшой группы пользователей.

“После сообщений создателей видео о целенаправленных дизлайк-атаках мы начали тестировать несколько дизайн-решений, которые не показывают другим пользователям количество дизлайков”, — говорится в сообщении.

При этом, авторы размещенного видео смогут видеть количество дизлайков, скрыты они будут только для других пользователей хостинга.

👍👎 In response to creator feedback around well-being and targeted dislike campaigns, we’re testing a few new designs that don’t show the public dislike count. If you’re part of this small experiment, you might spot one of these designs in the coming weeks (example below!). pic.twitter.com/aemrIcnrbx

— YouTube (@YouTube) March 30, 2021