Генеральный директор YouTube Сьюзан Войчицка рассказала, что платформа собирается разблокировать аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа, но не сейчас.

Об этом сообщает CNN.

Аккаунт Трампа будет восстановлен только тогда, когда YouTube будет уверен, что риск насилия снизился.

По словам Войчицкой, YouTube будет полагаться на ряд показателей для оценки уровня насилия, включая заявления правительственных чиновников, уровень готовности правоохранительных органов и любую агрессивную риторику, которую YouTube будет отслеживать на своей платформе.

Она добавила, что на данный момент сложно сказать, когда канал Трампа может быть восстановлен.

“Сейчас совершенно ясно, что все еще существует повышенный риск насилия”, – сказала гендиректор YouTube.

Действие аккаунта Трампа было временно приостановлено 12 января, после штурма Капитолия, за нарушение политики YouTube. В то время YouTube заявил, что ограничения продлятся не менее недели. Но 20 января YouTube продлил блокировку канала Трампа.