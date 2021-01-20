Об этом, в частности, сообщают американский телеканал CNBC, агентство Reuters и издание The Hill.

Так, на прошлой неделе YouTube минимум на 7 дней заблокировал канал Трампа за нарушение правил платформы (публикацию видео, провоцирующего насилие). На него теперь нельзя загружать новый контент (видео или трансляции).

Администрация видеохостинга также на неопределенный срок отключила комментарии под видео на канале Трампа из-за “сохраняющихся опасений по поводу насилия”.

Теперь же в администрации YouTube решили продлить блокировку канала Трампа еще минимум на неделю. Решение было принято из-за опасений “по поводу сохраняющейся угрозы насилия”.

“В свете опасений в связи с существующей угрозой насилия, канал Дональда Трампа будет лишен возможности загрузки новых видео или ведения прямых эфиров как минимум еще семь дней”, – сообщил изданию The Hill представитель Google.

“Как мы сообщали ранее, комментарии под видео с канала будут по-прежнему отключены на неопределенный срок”, – добавил он.

В данный момент на YouTube-канал Трампа подписаны 2,79 млн людей.

На прошлой неделе генеральный директор Google Сундар Пичаи сообщил об отсутствии планов по удалению аккаунта Трампа. Пичаи отметил, что YouTube рассматривает аккаунт Трампа так же, как и любой другой: к нему применят правило трех “страйков”. Следовательно, аккаунт удалят навсегда, если он нарушит правила сервиса трижды за ближайшие 90 дней. Решение о пожизненном бане будет принято, исходя из того, что Трамп будет постить в будущем.