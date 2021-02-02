Об этом сообщает The Verge.

Создавать клипы могут как авторы, так и зрители, которые вошли в аккаунт. Каждому ролику присваивается новый URL. Пока эта функция доступна только для ПК и устройств Android.

Добавление этой функции на YouTube – это еще один сигнал о том, что хостинг намерен усилить свою работу в режиме прямой трансляции. Как принято считать в пространстве стримеров, клипы помогают каналам расти. Хороший клип, который становится вирусным, может привлечь огромный приток новых зрителей, а в потоковой передаче, где заметность играет важную роль в обеспечении стабильного дохода, это половина дела.

Обрезка уже довольно давно существует на Twitch, и YouTube заявляет, что с самого начала начнет тестирование этой функции с небольшой группой авторов. Также хостинг планирует выпускать новые обновления и функции на основе отзывов, полученных от авторов.