Об этом сообщает The Verge.
Создавать клипы могут как авторы, так и зрители, которые вошли в аккаунт. Каждому ролику присваивается новый URL. Пока эта функция доступна только для ПК и устройств Android.
Добавление этой функции на YouTube – это еще один сигнал о том, что хостинг намерен усилить свою работу в режиме прямой трансляции. Как принято считать в пространстве стримеров, клипы помогают каналам расти. Хороший клип, который становится вирусным, может привлечь огромный приток новых зрителей, а в потоковой передаче, где заметность играет важную роль в обеспечении стабильного дохода, это половина дела.
Обрезка уже довольно давно существует на Twitch, и YouTube заявляет, что с самого начала начнет тестирование этой функции с небольшой группой авторов. Также хостинг планирует выпускать новые обновления и функции на основе отзывов, полученных от авторов.
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