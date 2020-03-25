Об этом сообщает тематический игровой ресурс IGN.
Уточняется, что Youtube с сегодняшнего дня вводит 30-дневное ограничение на качество видео по умолчанию.
Первоначально ограничение затрагивало только страны Европейского Союза, но теперь коснется всего мира. То есть, ролики будут проигрываться по умолчанию в SD-качестве.
Отмечается, что у пользователей при этом и далее остается возможность вручную выбирать лучшее качество проигрывания видеороликов.
В свою очередь в компании Sony приняли решение снизить максимальную скорость скачивания контента видеоигр в сервисе PlayStation Network для Европы.
Сообщается, что ограничение не повлияет на игровой процесс.
- Кабинет Министров Украины принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации по всей территории страны на 30 дней и продлить карантин до 24 апреля в связи со вспышкой коронавируса.