Компания YouTube введет ограничение на скорость видео по всему миру.

Об этом сообщает тематический игровой ресурс IGN.

Уточняется, что Youtube с сегодняшнего дня вводит 30-дневное ограничение на качество видео по умолчанию.

Первоначально ограничение затрагивало только страны Европейского Союза, но теперь коснется всего мира. То есть, ролики будут проигрываться по умолчанию в SD-качестве.

Отмечается, что у пользователей при этом и далее остается возможность вручную выбирать лучшее качество проигрывания видеороликов.

В свою очередь в компании Sony приняли решение снизить максимальную скорость скачивания контента видеоигр в сервисе PlayStation Network для Европы.

Сообщается, что ограничение не повлияет на игровой процесс.