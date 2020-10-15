Видеохостинг YouTube будет удалять ролики с ложной информацией о вакцинах от коронавируса COVID-19.

Об этом говорилось в электронном письме компании, отправленном журналистам, сообщает издание The Verge.

В YouTube объявили, что расширяют политику компании в отношении дезинформации о коронавирусе.

Так, с платформы будут удалять контент, который вводит в заблуждение пользователей относительно вакцин от COVID-19.

Речь идет о видео, содержание которых противоречит данным национальных систем здравоохранения или Всемирной организации здравоохранения, сообщает британское агентство ВВС.

“Вакцинация против COVID-19 может стать неизбежной мерой, поэтому мы гарантируем, что у нас правильная политика, которая позволяет удалять дезинформацию, связанную с вакциной от коронавируса… Любой контент, содержащий утверждения о вакцинации против COVID-19, противоречащие экспертному мнению местных органов здравоохранения или Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), будет удален с YouTube”, – говорится в заявлении компании, которое цитирует издание The Guardian.

Речь идет об утверждениях, что вакцина: может убивать людей; вызывать бесплодие. Кроме того, будет удален контент, содержащий теории заговора, что вместе с вакциной людям будут вживлять микрочипы.

В заявлении YouTube говорится, что с февраля были удалены более 200 тысяч вводящих в заблуждение видео о коронавирусе.