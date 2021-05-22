Відеохостинг YouTube оголосив, що з 1 червня у всіх відео вставлятимуть рекламу. Монетизуватимуть навіть ті канали, які не під’єднані до партнерської програми.

Про це повідомили у блозі YouTube.

Зазначається, що для блогерів, які живуть не живуть на території США, будуть введені податки. Зокрема, увесь прибуток, отриманий від переглядів у США, буде оподатковуватися.

“Ви надаєте YouTube право монетизувати ваш контент в сервісі, в тому числі показувати всередині контенту рекламу або стягувати з користувачів плату за доступ до нього. Ця угода не дає вам права отримувати будь-які виплати”, – зазначили у відеохостингу.

YouTube наголосив, що з 1 червня будь-які платежі, які можуть отримувати користувачі від сервісу, в тому числі дохід від функції “Спонсорство”, Суперчату й участі в партнерській програмі YouTube, будуть вважатися роялті. Якщо того зажадає законодавство, Google буде утримувати податки з подібних платежів.