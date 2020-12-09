В среду, 9 декабря, YouTube заявил, что начнет удалять фейковые видео о широкомасштабном мошенничестве на выборах президента США.

Об этом говорится в заявлении YouTube.

Обновленияе появится на следующий день после срока, установленного законодательством США для подтверждения результатов президентских выборов.

Ожидалось, что YouTube, который принадлежит Google Alphabet Inc, начнет сразу использовать более практичный подход, чем Facebook и Twitter, которые еще до выборов начали обозначать публикации с дезинформацией. При этом YouTube обозначает все видео, связанные с выборами, однако до этого не проверял их содержание.

“Мы начинаем убирать любую информацию, которая вводит людей в заблуждение и содержит утверждения о том, что масштабные фальсификации или ошибки изменили исход президентских выборов в США в 2020 году”, – говорится в сообщении.

YouTube уточнил, что удалит ролик в случае, если в нем будут заявлять о фальсификациях и массовом мошенничестве, которые якобы помогли Байдену выиграть.

Отмечается, что подобные материалы смогут остаться на видеохостинге, если они имеют “достаточный образовательный, документальный, научный или художественный контекст”.