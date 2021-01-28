Covid-19 Украина

обновлено 28.01.2021 в 13:02

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YouTube заблокировал канал нардепа Дубинского

В четверг, 28 января, видеохостинг YouTube заблокировал канал народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского.

Четверг, 28 января 2021, 13:19

Информация о блокировании появилась на канале Dubinsky.pro.

Отметим, что на канал было подписано более 350 тысяч пользователей. Сейчас канал невозможно найти в поиске YouTube. В случае перехода по прямой ссылке на канале указано, что он заблокирован “из-за нарушения правил сообщества YouTube”.

Все видео Дубинского, опубликованные на этом канале по-прежнему недоступны для просмотра.

Дубинский и американские санкции

11 января США ввели индивидуальные санкции против нескольких украинских действующих и бывших нардепов, госслужащих и связанных с ними лиц и СМИ. В санкционный список попал нардеп от “Слуги народа” Александр Дубинский. Он, как отмечается в заявлениях минфина США и госсекретаря Майка Помпео, способствовал деятельности другого нардепа, Андрея Деркача. Против последнего санкции ввели еще в сентябре — из-за помощи России во вмешательстве в выборы президента США 2020 года.

Дубинский утверждает, что попал в санкционный список из-за того, что чиновников США ввели в заблуждение “лживые доносы” Центра противодействия коррупции, поэтому с членами ЦПК он планирует судиться.

Для обсуждения сложившейся ситуации, нардеп требовал созвать заседание фракции, однако депутаты отказались собираться исключительно для этого.

Дубинского поддержал его коллега по фракции, ранее — предприниматель и блогер Александр Куницкий, предложивший учились нардепом руководство фракции. 

Теги: канал, Александр Дубинский, санкции, YouTube

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