Платформа YouTube заблокировала пять каналов, на которых транслировали видео переворота из Мьянмы. Причиной послужил насильственный характер сюжетов.

Об этом сообщает The New York Times.

YouTube удалил пять каналов, среди которых государственная сеть MRTV, а также каналы Myawaddy Media, MWD Variety и MWD Myanmar, которые принадлежат военным.

Руководство платформы обосновало принятое решение тем, что видео на каналах не соответствуют правилами сообщества и действующему законодательству.

YouTube – подразделение компании Alphabet, которой владеет Google. Представители платформы не указали на конкретные видео, из-за которых заблокировали каналы. На пяти упомянутых ресурсах транслировали новости, спортивные обзоры, военную пропаганду.

Учитывая, что каналы заблокировали после “самой кровавой недели протестов” в Мьянме, есть продолжение, что транслируемые видео имели насильственный характер. Еще 1 февраля военные Мьянмы свергли демократическое правительство. Накануне было убито более 30 человек, так как военные применили наиболее жестокие методы для подавления протестов.

Сторонники демократических устоев в Мьянме собирали митинги и протесты посредством социальных сетей. В ответ военные штурмовали телекоммуникационные центры и блокировали сайты социальных сетей. Иногда в стране полностью отключали доступ к Сети.

Чтобы защитить активистов и усилить контроль за такими действиями военных, на прошлой неделе Facebook заявил, что заблокирует все военные страницы в соцсети и прекратит рекламу организаций, принадлежащих военным. Это расценили как прямое вмешательство в политику страны.

Несмотря на блокировки, активисты в Мьянме заявили, что в социальных сетях не блокируют дезинформацию и материалов с призывами к насилию со стороны военных.