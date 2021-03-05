Об этом сообщает The New York Times.
YouTube удалил пять каналов, среди которых государственная сеть MRTV, а также каналы Myawaddy Media, MWD Variety и MWD Myanmar, которые принадлежат военным.
Руководство платформы обосновало принятое решение тем, что видео на каналах не соответствуют правилами сообщества и действующему законодательству.
YouTube – подразделение компании Alphabet, которой владеет Google. Представители платформы не указали на конкретные видео, из-за которых заблокировали каналы. На пяти упомянутых ресурсах транслировали новости, спортивные обзоры, военную пропаганду.
Учитывая, что каналы заблокировали после “самой кровавой недели протестов” в Мьянме, есть продолжение, что транслируемые видео имели насильственный характер. Еще 1 февраля военные Мьянмы свергли демократическое правительство. Накануне было убито более 30 человек, так как военные применили наиболее жестокие методы для подавления протестов.
Сторонники демократических устоев в Мьянме собирали митинги и протесты посредством социальных сетей. В ответ военные штурмовали телекоммуникационные центры и блокировали сайты социальных сетей. Иногда в стране полностью отключали доступ к Сети.
Чтобы защитить активистов и усилить контроль за такими действиями военных, на прошлой неделе Facebook заявил, что заблокирует все военные страницы в соцсети и прекратит рекламу организаций, принадлежащих военным. Это расценили как прямое вмешательство в политику страны.
Несмотря на блокировки, активисты в Мьянме заявили, что в социальных сетях не блокируют дезинформацию и материалов с призывами к насилию со стороны военных.
- В понедельник, 1 февраля, вооруженные силы Мьянмы захватили власть в результате переворота против демократически избранного правительства Аунг Сан Су Чжи, которая была задержана вместе с другими лидерами ее партии “Национальная лига за демократию (НЛД)”.