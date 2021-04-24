Відеохостинг YouTube заблокував для перегляду в Україні канали "112-Україна", Newsone і ZIK, які належать народному депутату від ОПЗЖ та соратнику Віктора Медведчука ㅡ Тарасу Козаку.

Про це повідомляють #Букви.

Станом на 12:00 суботи при спробі переглянути контент вказаних каналів з’являється такий напис: “Цей канал недоступний для перегляду в вашій країні”.

Водночас вказані телеканали все ще можна знайти в пошуку сервісу.

Крім того, при використанні VPN YouTube-канали “112-Україна”, ZIK і NewsOne все ще функціонують.

У редакції “112-Україна” заявили, що блокування каналів пов’язано з тим, що “YouTube позбавив українських користувачів доступу до цих каналів через щоденні запити від Офісу президента України”.

Там додали, що “Перший Незалежний” вже звернувся до офісу YouTube в Дубліні з апеляцією на таке рішення.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що українська влада працює над блокуванням мовлення підсанкційних телеканалів “112 Україна”, NewsOne та ZIK на платформі YouTube.

Як відомо, на початку лютого за рішенням Ради національної безпеки і оборони України були запроваджені санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та трьох телеканалів – NewsOne, ZIK та “112 Україна”. Козак є номінальним власником цих медіаактивів, які пов’язують із головою політради партії “ОПЗЖ” і кумом Путіна Віктором Медведчуком. Мовлення вказаних каналів було заблоковано.

Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

Згодом заблоковані “️112 Україна”, ZIK та NewsOne, які раніше входили до “Медіахолдингу “Новини”, створили новий холдинг, але назву залишили такою ж.

26 лютого журналісти цих підсанкційних телеканалів вийшли в етер на спільному каналі “Перший незалежний”. За годину після виходу в етер телеканал було відключено від мовлення.