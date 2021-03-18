YouTube запустил в США функцию создания коротких видео в стиле TikTok

Компания YouTube решила продолжать конкуренцию с социальной сетью TikTok и запустила в США новый формат YouTube Shorts.

Об этом сообщает издание The Verge.

Известно, что это формат создания коротких видео на платформе, который уже несколько месяцев доступен в Индии. С 18 марта эта функция доступна в США.

В бета-версии YouTube Shorts появятся все “фишки” TikTok, включая многосегментную камеру, которая позволяет быстро монтировать клипы, добавлять фоновую музыку и субтитры.

Пользователи YouTube Shorts смогут перелистывать непрерывный, сгенерированный алгоритмом, поток коротких роликов, подписываться на интересных авторов и следить за хэштегами. По данным издания, интерфейс сервиса от Google также похож на TikTok.

Компания не планирует создавать отдельное приложение для Shorts. Он будет существовать, как отдельная карусель на главной вкладке мобильного приложения YouTube.