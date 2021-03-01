С 1 марта в Черновицкой области начинает действовать "красный" уровень эпидемической опасности из-за распространения коронавируса.

Об этом в Facebook сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

Данное решение было принято 27 февраля на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

“Комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 1 марта 2021 “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Черновицкой области и применить на территории Черновицкой области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотрены для “красного” уровня эпидемической опасности”, – написал министр.

Ранее Черновицкая ОГА сообщила о введении локдауну с 27 февраля.

“Красный” уровень эпидемической опасности устанавливается на уровне регионов, если в течение трех дней превышен два или более показателей:

загруженность коек с медицинским кислородом – более 65%;

количество тестирований методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2 в течение последних 7 дней в 100 000 населения – меньше 300;

количество госпитализаций в течение последних 7 дней в 100 000 населения – более 60;

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2) – более 20%;

рост госпитализаций в течение последних 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом – более 50%.