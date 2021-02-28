С 1 марта для граждан Украины начнет действовать безвизовый режим с карибским островным государством Гренада, а также с заморскими территориями в составе Нидерландов.

Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

“Мы расширяем свободу путешествий для украинцев несмотря на все обстоятельства. 1 марта стартуют два безвиза: Гренада и заморские территории Нидерландов Аруба и Кюрасао, карибские острова Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба”, – сообщил министр.

Он также напомнил, что с 1 марта для граждан Украины разрешен въезд в Грузию.

Для въезда в страну требуется отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда. Также на третий день пребывания в Грузии придется пройти повторное тестирование за свой счет.

В то же время он посоветовал перед поездками проверять условия въезда в страны на интерактивной онлайн-карте МИД.