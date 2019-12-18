С 1 марта 2020 года граждане Украины смогут выезжать на территорию Российской Федерации только по заграничным паспортам.

Об этом сообщила пресс-служба Правительства.

Отмечается, что это будет касаться только для граждан Украины, выезжающих из Украины на территорию РФ.

“Таким образом уменьшается время прохождения пограничного контроля каждого гражданина. Для проверки данных лица сведения загранпаспортов считываются специальными приборами”, – пояснили в Кабмине.

В то же время, при въезде граждан Украины с территории РФ на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины и по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.

“Решение Правительства предусматривает приостановление действия положений соглашений с Российской Федерацией, заключенных еще до начала вооруженной агрессии, которые позволяли пересекать границу на основании внутреннего паспорта или свидетельства о рождении для лиц до 16 лет”, – добавили в пресс-службе.