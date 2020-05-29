С понедельника, 1 июня, в метро Киева будут вводить ограничения на вход, чтобы пассажиры могли соблюдать дистанцию в подземке.

Об этом в эфире телеканала “Украина 24” сообщила заместитель директора КП “Киевский метрополитен” Наталья Макогон.

По ее словам, в первый день работы метро пассажиропоток составил 320 000 человек. При этом, с понедельника в столичной подземке ожидают значительное увеличение пассажиропотока.

“Людей в метро становится больше. И мы готовимся к тому, что на выходных откроется пригород Киева (транспортное сообщение в области), и пассажиров будет еще больше… Соответственно, как мы говорили, могут быть ограничения на вход в метро для того, чтобы растянуть пассажиропоток с возможностью соблюдения социальной дистанции”, – сказала Макогон.

Она объяснила, что, так как мониторинг ведется в режиме реального времени, ограничения будут вводить в случае сильного увеличения пассажиропотока, если придерживаться социальной дистанции становится сложно.

Заместитель директора метро также добавила, что во время ограничений станция метро может работать на одну или две входных дверей вместо трех.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в метрополитене Киева в часы “пик” временно будут ограничивать вход на некоторые станции, чтобы не создавать скопления людей.