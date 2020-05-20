Соответствующее решение сегодня на заседании принял Кабинет Министров, сообщает корреспондент #Букв.

“Постановление предлагается в полном соответствии с законом, принятым и подписанным президентом Украины с тем, чтобы запустить автоматическую фото- и видеофиксацию с 1 числа следующего месяца”, – сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

В частности, на первом этапе заработают 17 станций автофиксации.

“Сначала это будет 17 пунктов, затем порядка 40, всего по стране мы планируем, чтобы таких пунктов было порядка семи сотен. Соответствующий график, адреса, порядок после принятия этого постановления сможем обнародовать”, – добавил министр.