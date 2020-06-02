Об этом сообщила пресс-служба киевского метрополитена.

Отмечается, что оплатить проезд в общественном транспорте можно будет с помощью:

• KyivSmartCard;

• карточкой метро (до 31 марта 2021 года);

• бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы (в желтых турникетах в метро);

• а также мобильных приложений: Google Pay, Apple Pay, KyivSmartСard;

• разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным).

  • Ранее в Киевском метрополитене сообщали, что 75 % пассажиров уже отказались от использования жетонов в пользу электронных или проездных билетов.