С 1 июля 2021 года власти Таиланда откроют Пхукет для туристов, прошедших вакцинацию от коронавируса.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министра туризма и спорта королевства Пипата Ратчакитпракана.

Он отметил, что комиссия по экономическим вопросам под председательством главы правительства страны Праюта Чан-Очи одобрила предложение привить минимум 70 % жителей острова до возобновления туристического потока на Пхукет.

Ожидается, что Пхукет станет тестовой площадкой такой модели, прежде чем туристов начнут принимать другие ключевые точки, включая Самуи.

Это означает, что Пхукет откроется на три месяца раньше, чем остальная часть страны, которая, как ожидается, примет полностью привитых туристов только в октябре. Жители Пхукета также будут иметь приоритет в вакцинации: ожидается, что до открытия будут введены более 930 000 доз вакцины.

По словам президента туристической ассоциации острова Бхуммикитти Руктаенгама, скорейшее открытие потенциально может привлечь более 30 миллиардов бат (963 миллиона долларов) в экономику.

Несмотря на вспышку инфекций в начале этого года, Таиланд в значительной степени сдержал пандемию: за все время от коронавируса погибло 92 человека, в общем было зарегистрировано 28 577 случаев заболевания. Что побудило правительство с апреля сократить обязательный карантин до семи дней.