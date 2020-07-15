С 1 сентября медикам повысят зарплаты: кому и на сколько

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

“19 июня правительство приняло решение о повышении зарплат медработникам. Мы провели расчеты на основе Центра медицинской статистики, получили соответствующую сумму – около 7,4 млрд грн. Для того, чтобы мы обеспечили повышение зарплат, начиная с 1 сентября 2020 года, разработали проект акта, который позволит выделить Министерству охраны здоровья на безвозвратной основе из Фонда борьбы с COVID-19 для обеспечения выплат, доплат медицинским и другим работникам с целью повышения уровня оплаты этих и других работников”, – отметил министр охраны здоровья Максим Степанов.

Соответствующее постановление Правительство утвердило с доработкой в однодневный срок.

На брифинге по итогам заседания Правительства Степанов уточнил, что повышение зарплат произойдет как для врачей, так и для среднего и младшего медицинского персонала.

“Соответственно зарплата врача в среднем вырастет на 3,5 тыс. грн, среднего медицинского персонала – на около 2,5 тыс., а младшего медицинского персонала – на около 1250 грн. Сегодня мы выделили конкретный финансовый ресурс на оплату труда с 1 сентября. Это системное решение, чтобы двигаться к тому, чтобы зарплата медиков была на высоком уровне”, – сказал он.