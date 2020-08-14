С сегодняшнего дня, 14 августа, у православных христиан начинается летний пост - Успенский. Он будет продолжаться до 27 августа и закончится праздником Успения Пресвятой Богородицы.

#Буквы собрали главные факты об этом посте.

В народе Успенский пост называют Спасовским, так как на его дни приходится Спас на воде. В этот период христиане празднуют одну из наиболее важных дат – Преображение Господне, которое в этом году придется на 19 августа.

Значение Успенского поста

Этот пост считается таким же строгим, как и Великий. Его главная цель – подготовить человека к празднику Успения Пресвятой Богородицы. Для христиан он знаменует надежду на обретение вечной жизни.

За время поста христиане могут углубиться в себя, остановиться и все осознать. Человек становится усерднее в молитве, в добродетелях, а значит, становится ближе к Богу. Во время поста устанавливаются некоторые ограничения в еде, а также рекомендуется отказаться от различных развлечений.

Схема питания в Успенский пост

В понедельник, среду и пятницу церковный устав предусматривает сухоядение: можно употреблять сырую пищу. Нужно питаться хлебом, солью, сырыми овощами и фруктами, медом. При этом чай, кофе, компоты, кисели, отвары заменяются водой и соками.

По вторникам и четвергам можно потреблять вареную пищу без растительного масла.

В субботу и воскресенье можно отваривать крупы и овощи, добавляя растительное масло. Также разрешается вино.

Пост считается безрыбным. Но рыба как послабление разрешается 19 августа – в праздник Преображения Господня.

14 августа: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

15 августа: каша, суп, тушеные овощи, грибы.

16 августа: каша, суп, тушеные овощи, грибы.

17 августа: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

18 августа: каша, суп, тушеные овощи, грибы.

19 августа, Преображение Господне: разрешены блюда с рыбой и морепродуктами.

20 августа: каша, суп, тушеные овощи, грибы.

21 августа: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

22 августа: каша, суп, тушеные овощи, грибы.

23 августа: каша, суп, тушеные овощи, грибы.

24 августа: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

25 августа: каша, суп, тушеные овощи, грибы.

26 августа. хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

27 августа: каша, суп, тушеные овощи, грибы.

Что нельзя есть

Нельзя употреблять в пищу: мясо, молочные продукты, рыбу, яйца, морепродукты.

Выход из поста также должен был правильным – не нужно переедать. Увеличивать порции потребляемой пищи следует постепенно, а лучше всего первые несколько дней после окончания поста вставать из-за стола с легким чувством голода. Кроме того, не следует сразу включать в свое меню продукты, которые воспрещалось употреблять в пищу во время поста.