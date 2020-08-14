#Буквы собрали главные факты об этом посте.
В народе Успенский пост называют Спасовским, так как на его дни приходится Спас на воде. В этот период христиане празднуют одну из наиболее важных дат – Преображение Господне, которое в этом году придется на 19 августа.
Значение Успенского поста
Этот пост считается таким же строгим, как и Великий. Его главная цель – подготовить человека к празднику Успения Пресвятой Богородицы. Для христиан он знаменует надежду на обретение вечной жизни.
За время поста христиане могут углубиться в себя, остановиться и все осознать. Человек становится усерднее в молитве, в добродетелях, а значит, становится ближе к Богу. Во время поста устанавливаются некоторые ограничения в еде, а также рекомендуется отказаться от различных развлечений.
Схема питания в Успенский пост
В понедельник, среду и пятницу церковный устав предусматривает сухоядение: можно употреблять сырую пищу. Нужно питаться хлебом, солью, сырыми овощами и фруктами, медом. При этом чай, кофе, компоты, кисели, отвары заменяются водой и соками.
По вторникам и четвергам можно потреблять вареную пищу без растительного масла.
В субботу и воскресенье можно отваривать крупы и овощи, добавляя растительное масло. Также разрешается вино.
Пост считается безрыбным. Но рыба как послабление разрешается 19 августа – в праздник Преображения Господня.
- 14 августа: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
- 15 августа: каша, суп, тушеные овощи, грибы.
- 16 августа: каша, суп, тушеные овощи, грибы.
- 17 августа: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
- 18 августа: каша, суп, тушеные овощи, грибы.
- 19 августа, Преображение Господне: разрешены блюда с рыбой и морепродуктами.
- 20 августа: каша, суп, тушеные овощи, грибы.
- 21 августа: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
- 22 августа: каша, суп, тушеные овощи, грибы.
- 23 августа: каша, суп, тушеные овощи, грибы.
- 24 августа: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
- 25 августа: каша, суп, тушеные овощи, грибы.
- 26 августа. хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
- 27 августа: каша, суп, тушеные овощи, грибы.
Что нельзя есть
Нельзя употреблять в пищу: мясо, молочные продукты, рыбу, яйца, морепродукты.
Выход из поста также должен был правильным – не нужно переедать. Увеличивать порции потребляемой пищи следует постепенно, а лучше всего первые несколько дней после окончания поста вставать из-за стола с легким чувством голода. Кроме того, не следует сразу включать в свое меню продукты, которые воспрещалось употреблять в пищу во время поста.