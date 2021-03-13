Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Новые ограничения коснутся десяти регионов Италии. Карантинные меры усилят в Риме, Милане и Венеции. В правительстве приняли решение, что ограничительные меры будут действовать до 6 апреля.
В регионах, обозначенных как “красные зоны”, люди не смогут выходить из дома. Можно только ездить на работу или выходить в аптеку. Все магазины, в которых не продают жизненноважные товары, закроют.
В “оранжевых зонах” людям также запрещено покидать город и регион, за исключением случаев, когда необходимо уехать по работе или по состоянию здоровья. Бары и рестораны будут работать только на вынос и доставку.
Регионы, которые не войдут в красную или оранжевую зону, но на их территории произойдет всплеск (250 случаев заражения на 100 тысяч человек), также могут получить новые ограничения.
В Министерстве охраны здоровья Италии пояснили, что новые ограничения направлены на то, чтобы снизить количество людей, которые могут инфицировать других.
Во время пасхальных праздников вся страна будет считаться “красной зоной”. С 3 по 5 апреля будет национальная изоляция.
В Италии с каждым днем увеличивается количество новых случаев заражения коронавирусом. В четверг в стране было более 25 тысяч новых случаев, а в пятницу – более 26 тысяч.
Параллельно с новыми карантинными ограничениями, в стране планируют ускорить темпы вакцинации от коронавируса. Итальянский чиновник, ответственный за вакцинацию, Паоло Фиглиуоло заявил, что к лету этого года все взрослые итальянцы будут вакцинированы. На сегодняшний день вакцины от коронавируса получили только 3,08% итальянцев (1,8 миллиона человек).
- Ранее правительство Италии ужесточило эпидемиологические ограничения в регионах Молизе, Базиликата, а также в Ломбардии, Пьемонте и Марке в связи с распространением коронавируса COVID-19.
- На фоне критики правительства за его реакцию на эпидемию коронавируса и распада коалиции премьер Италии Джузеппе Конте подал в отставку. Новое правительство сформировал бывший глава Центрально-европейского банка Марио Драги.