В Италии в понедельник, 15 марта, вводят новые карантинные ограничения, связанные с новой вспышкой коронавируса COVID-19. Ограничения будут усиливать до Пасхи, которая в этом году будет 4 апреля.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Новые ограничения коснутся десяти регионов Италии. Карантинные меры усилят в Риме, Милане и Венеции. В правительстве приняли решение, что ограничительные меры будут действовать до 6 апреля.

В регионах, обозначенных как “красные зоны”, люди не смогут выходить из дома. Можно только ездить на работу или выходить в аптеку. Все магазины, в которых не продают жизненноважные товары, закроют.

В “оранжевых зонах” людям также запрещено покидать город и регион, за исключением случаев, когда необходимо уехать по работе или по состоянию здоровья. Бары и рестораны будут работать только на вынос и доставку.

Регионы, которые не войдут в красную или оранжевую зону, но на их территории произойдет всплеск (250 случаев заражения на 100 тысяч человек), также могут получить новые ограничения.

В Министерстве охраны здоровья Италии пояснили, что новые ограничения направлены на то, чтобы снизить количество людей, которые могут инфицировать других.

Во время пасхальных праздников вся страна будет считаться “красной зоной”. С 3 по 5 апреля будет национальная изоляция.

В Италии с каждым днем увеличивается количество новых случаев заражения коронавирусом. В четверг в стране было более 25 тысяч новых случаев, а в пятницу – более 26 тысяч.

Параллельно с новыми карантинными ограничениями, в стране планируют ускорить темпы вакцинации от коронавируса. Итальянский чиновник, ответственный за вакцинацию, Паоло Фиглиуоло заявил, что к лету этого года все взрослые итальянцы будут вакцинированы. На сегодняшний день вакцины от коронавируса получили только 3,08% итальянцев (1,8 миллиона человек).