З 15 травня громадяни України зможуть подорожувати до Туреччини без негативного ПЛР-тесту на коронавірус.

Про це повідомили в пресслужбі Міжнародного аеропорту Бориспіль.

При цьому, залишається в силі вимога заповнити спеціальну форму перед вильотом. У ній необхідно вказати свої паспортні дані, рейс і місце проживання в Туреччині.

“Після заповнення даних система генерує Hes-код, який необхідно пред’являти в готелях, місцях громадського харчування, торгових центрах і транспорті. За допомогою Hes-коду влада контролює, чи мала людина контакт з хворим COVID-19, і якщо це сталося – інформує туриста”, – пояснили в пресслужбі.

Електронна форма доступна за посиланням. За 72 години до прильоту до Туреччини пасажири повинні роздрукувати заповнену анкету або завантажити на пристрій. Її пред’являють співробітнику авіакомпанії в аеропорту вильоту.

Наголошується, що без анкети в посадці на борт літака буде відмовлено.