В Германии с 16 декабря, начал действовать "жесткий" локдаун. Это второй раз за год.

Об этом сообщает украинская служба Deutsche Welle.

Цель жестких карантинных ограничений – сдержать распространение коронавируса в стране.

В этот период будут закрыты большинство магазинов, за исключением продовольственных и тех, которые продают товары ежедневного потребления. Также останутся открытыми аптеки и банки, АЗС. Запрещено работать парикмахерским, салонам красоты и другим заведениям с похожей сферой услуг. Театры, музеи, фитнес-клубы и бассейны были закрыты со 2 ноября, когда ввели “мягкий” локдаун.

Дети дошкольного и школьного возраста по возможности должны оставаться дома. Правительство рекомендует некоторым предприятиям предоставить возможность своим работникам работать из дома. Также правительство рекомендовало компаниям по возможности объявить каникулы на время локдауну.

Стоит отметить, что правительство Германии решило расширить финансовую помощь предприятиям.

Встречаться во время локдауну можно максимально пяти людям из двух домохозяйств. Это ограничение несколько ослабят на время празднования Рождества – с 24-го по 26 декабря, однако лишь для круга ближайших родственников. Богослужения в храмах позволят, но без пения и с соблюдением санитарных норм, а также при условии предварительной записи.

Запрещено употребление алкогольных напитков в общественных местах. За нарушение этого запрета предусмотрены штрафы. Также запретят продажу пиротехники. Таким образом, Новый год немцы будут встречать без традиционных фейерверков.