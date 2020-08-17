Об этом сообщают #Буквы.
Об усилении карантинных мероприятий 14 августа во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
С понедельника в Киеве запрещается:
- пребывание в общественных зданиях, общественном транспорте без одетых средств индивидуальной защиты – масок;
- пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;
- самовольно оставлять места самоизоляции или обсервации людям, которые находятся в изоляции;
- проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, религиозных, рекламных) мероприятий с участием более одного человека на 5 кв. м площади здания или территории, если мероприятие проводится на открытом воздухе.
Заполненность залов кинотеатров и учреждений культуры может быть не более 50 процентов мест.
А общественный транспорт – трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси – будут осуществлять перевозки пассажиров только в количестве мест для сидения.