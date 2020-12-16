С 19 декабря 2020 в Национальном художественном музее Украины проходит выставка "Помічник, супутник, друг", которая представит многообразие подходов к изображению животных в украинском искусстве XIX - начала ХХ веков.

Интересно, что несмотря на богатую фауну Украины, анималистический жанр в чистом виде в украинской живописи XIX века был малоразвитым. Последовательно в нем работали считанные художники – баталист Николай Самокиш, который предпочитал изображению лошадей, пейзажист Сергей Светославский, к пейзажам которого попали изображения большинства домашних животных Украины и Средней Азии, и наконец своеобразный мастер и странный человек, который жил в Киеве 1880-х годов и называл себя “Рафаэлем котов” – Валерьян Яблочкин. Художники, которые обращались к изображению представителей фауны, обычно вводили их как часть композиций с бытовой или исторической тематики.

Произведения, представленные на выставке “Помощник, спутник, друг”, правдиво передают отношение к животным в XIX – начале ХХ в., Раскрывают тогдашний взаимосвязь между человеком и животным. Выставочный проект охватит изобразительную и этическую проблематику, благодаря популярным и малоизвестным произведениям из коллекции NAMU зрители смогут сосредоточиться на различных аспектах отношений человека и животного, и задуматься над тем, как эти отношения изменились с течением времени.

В экспозиции, разворачиваться как в залах музея, так и на виртуальной платформе, будут представлены работы Александра Мурашко, Всеволода Максимовича, Кириака Костанди, Николая Самокиша, Валерьяна Яблочкина, Сергея Светославского, Сергея Васильковского и других.

Партнер выставки – Киевский зоологический парк общегосударственного значения.

Выставка продлится до 28 марта 2021 года.

Куратор выставки: Леся Толстова, заместитель генерального директора по научной работе Национального художественного музея Украины.

Руководитель рабочей группы Елена Кашуба-Вольвач, заведующая отделом искусства конца XIX – начала ХХ века Национального художественного музея Украины.

Партнеры от Киевского зоопарка Сергей Харьков, заместитель генерального директора; Валентина Кардонова, начальник информационно-просветительского отдела; Ольга Баратынского, начальница отдела PR и работы со СМИ.

Открытие выставки у нас начнется 18.12.2020 в 16:00 и будет проходить в закрытом формате (только для медиа и партнеров).

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