С 19 октября будет закрыта продажа билетов с железнодорожных станций Ивано-Франковск, Дубно, Здолбунов, Тернополь, Хмельницкий, Славута-1, Волочиск, Дунаевцы, им. Т. Шевченко.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы “Укрзализныци”.

Так, будет закрыта продажа билетов на поезда:

Станция Ивано-Франковск:

№ 1/2 Константиновка – Ивано-Франковск;

№ 7/8 Киев – Черновцы

№ 15/16 Харьков – Рахов;

№ 43/44 Ивано-Франковск – Киев;

№ 136/135 Одесса – Черновцы

№ 217/218 Киев – Рахов;

№ 702/701 Львов – Черновцы

№ 749/750 Киев – Ивано-Франковск.

Станция Дубно:

№ 45/46 Ужгород – Лисичанск;

№ 743/744 Дарница – Львов.

Станция Здолбунов:

№ 88/87 Ковель – Новоалексеевка;

№ 98/97 Ковель – Киев;

№ 122/121 Николаев – Киев.

Станция Тернополь:

№ 12/11 Львов – Одесса,

№ 21/22 Харьков – Трускавец;

№ 41/42 Днепр – Трускавец;

№ 49/50 Киев – Трускавец;

№ 81/82 Киев – Ужгород;

№ 86/85 Львов – Новоолексiивка;

№ 108/107 Одесса – Ужгород;

№ 110/109 Львов – Херсон;

№ 136/135 Одесса – Черновцы

№ 715/716 Киев – Львов.

Станция Хмельницкий:

№ 12/11 Львов – Одесса,

№ 21/22 Харьков – Трускавец;

№ 41/42 Днепр – Трускавец;

№ 49/50 Киев – Трускавец;

№ 81/82 Киев – Ужгород;

№ 86/85 Львов – Новоолексеевка;

№ 108/107 Одесса – Ужгород;

№ 110/109 Львов – Херсон;

№ 118/117 Черновцы – Киев;

№ 136/135 Одесса – Черновцы

№ 715/716 Киев – Львов;

№ 769/770 Киев – Каменец-Подольский;

№ 772/771 Хмельницкий – Киев.

Станция Славута-1:

№ 43/44 Ивано-Франковск – Киев;

№ 45/46 Ужгород – Лисичанск;

№ 88/87 Ковель – Новоалексеевка;

№ 98/97 Ковель – Киев;

№ 122/121 Николаев – Киев.

Станция Волочиск:

№ 108/107 Одесса – Ужгород;

№ 110/109 Львов – Херсон;

№ 136/135 Одесса – Черновцы

Станция Дунаевцы:

№ 118/117 Черновцы – Киев;

№ 769/770 Киев – Каменец-Подольский;

Станция им. Т.Шевченко:

№ 12/11 Киев – Новоалексеевка;

№ 41/42 Днепр – Трускавец;

№ 72/71 Запорожье – Киев;

НР 76/75 Кривой Рог – Киев;

НР 84/83 Мариуполь – Киев;

№ 86/85 Львов – Новоолексiивка;

№ 88/87 Ковель – Новоалексеевка;

НР 102/101 Киев – Херсон;

№ 110/109 Львов – Херсон;

НР 116/115 Киев – Бердянск;

№ 122/121 Николаев – Киев;

НР 136/135 Киев – Покровск;

НР 732/731 Киев – Запорожье;

НР 734/733 Киев – Покровск;

НР 782/781 Черкассы – Киев.

До урегулирования ситуации указанные поезда проследуют через эти станции без посадки пассажиров.

В случае отказа пассажира от поездки до отправления поезда и не позднее одного часа после его отправления со станции указанной в проездном документе, УЗ возвращает полную стоимость билета.