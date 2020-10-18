Об этом говорится в сообщении пресс-службы “Укрзализныци”.

Так, будет закрыта продажа билетов на поезда:

Станция Ивано-Франковск:

  • № 1/2 Константиновка – Ивано-Франковск;
  • № 7/8 Киев – Черновцы
  • № 15/16 Харьков – Рахов;
  • № 43/44 Ивано-Франковск – Киев;
  • № 136/135 Одесса – Черновцы
  • № 217/218 Киев – Рахов;
  • № 702/701 Львов – Черновцы
  • № 749/750 Киев – Ивано-Франковск.

Станция Дубно:

  • № 45/46 Ужгород – Лисичанск;
  • № 743/744 Дарница – Львов.

Станция Здолбунов:

  • № 88/87 Ковель – Новоалексеевка;
  • № 98/97 Ковель – Киев;
  • № 122/121 Николаев – Киев.

Станция Тернополь:

  • № 12/11 Львов – Одесса,
  • № 21/22 Харьков – Трускавец;
  • № 41/42 Днепр – Трускавец;
  • № 49/50 Киев – Трускавец;
  • № 81/82 Киев – Ужгород;
  • № 86/85 Львов – Новоолексiивка;
  • № 108/107 Одесса – Ужгород;
  • № 110/109 Львов – Херсон;
  • № 136/135 Одесса – Черновцы
  • № 715/716 Киев – Львов.

Станция Хмельницкий:

  • № 12/11 Львов – Одесса,
  • № 21/22 Харьков – Трускавец;
  • № 41/42 Днепр – Трускавец;
  • № 49/50 Киев – Трускавец;
  • № 81/82 Киев – Ужгород;
  • № 86/85 Львов – Новоолексеевка;
  • № 108/107 Одесса – Ужгород;
  • № 110/109 Львов – Херсон;
  • № 118/117 Черновцы – Киев;
  • № 136/135 Одесса – Черновцы
  • № 715/716 Киев – Львов;
  • № 769/770 Киев – Каменец-Подольский;
  • № 772/771 Хмельницкий – Киев.

Станция Славута-1:

  • № 43/44 Ивано-Франковск – Киев;
  • № 45/46 Ужгород – Лисичанск;
  • № 88/87 Ковель – Новоалексеевка;
  • № 98/97 Ковель – Киев;
  • № 122/121 Николаев – Киев.

Станция Волочиск:

№ 108/107 Одесса – Ужгород;
№ 110/109 Львов – Херсон;
№ 136/135 Одесса – Черновцы

Станция Дунаевцы:

  • № 118/117 Черновцы – Киев;
  • № 769/770 Киев – Каменец-Подольский;

Станция им. Т.Шевченко:

  • № 12/11 Киев – Новоалексеевка;
  • № 41/42 Днепр – Трускавец;
  • № 72/71 Запорожье – Киев;
  • НР 76/75 Кривой Рог – Киев;
  • НР 84/83 Мариуполь – Киев;
  • № 86/85 Львов – Новоолексiивка;
  • № 88/87 Ковель – Новоалексеевка;
  • НР 102/101 Киев – Херсон;
  • № 110/109 Львов – Херсон;
  • НР 116/115 Киев – Бердянск;
  • № 122/121 Николаев – Киев;
  • НР 136/135 Киев – Покровск;
  • НР 732/731 Киев – Запорожье;
  • НР 734/733 Киев – Покровск;
  • НР 782/781 Черкассы – Киев.

До урегулирования ситуации указанные поезда проследуют через эти станции без посадки пассажиров.

В случае отказа пассажира от поездки до отправления поезда и не позднее одного часа после его отправления со станции указанной в проездном документе, УЗ возвращает полную стоимость билета.

  • 15 октября “Укрзализныця” закрыла продажу билетов в Сумы после того, как город оказался в “красной зоне” карантина из-за COVID-19.