Об этом говорится в сообщении пресс-службы “Укрзализныци”.
Так, будет закрыта продажа билетов на поезда:
Станция Ивано-Франковск:
- № 1/2 Константиновка – Ивано-Франковск;
- № 7/8 Киев – Черновцы
- № 15/16 Харьков – Рахов;
- № 43/44 Ивано-Франковск – Киев;
- № 136/135 Одесса – Черновцы
- № 217/218 Киев – Рахов;
- № 702/701 Львов – Черновцы
- № 749/750 Киев – Ивано-Франковск.
Станция Дубно:
- № 45/46 Ужгород – Лисичанск;
- № 743/744 Дарница – Львов.
Станция Здолбунов:
- № 88/87 Ковель – Новоалексеевка;
- № 98/97 Ковель – Киев;
- № 122/121 Николаев – Киев.
Станция Тернополь:
- № 12/11 Львов – Одесса,
- № 21/22 Харьков – Трускавец;
- № 41/42 Днепр – Трускавец;
- № 49/50 Киев – Трускавец;
- № 81/82 Киев – Ужгород;
- № 86/85 Львов – Новоолексiивка;
- № 108/107 Одесса – Ужгород;
- № 110/109 Львов – Херсон;
- № 136/135 Одесса – Черновцы
- № 715/716 Киев – Львов.
Станция Хмельницкий:
- № 12/11 Львов – Одесса,
- № 21/22 Харьков – Трускавец;
- № 41/42 Днепр – Трускавец;
- № 49/50 Киев – Трускавец;
- № 81/82 Киев – Ужгород;
- № 86/85 Львов – Новоолексеевка;
- № 108/107 Одесса – Ужгород;
- № 110/109 Львов – Херсон;
- № 118/117 Черновцы – Киев;
- № 136/135 Одесса – Черновцы
- № 715/716 Киев – Львов;
- № 769/770 Киев – Каменец-Подольский;
- № 772/771 Хмельницкий – Киев.
Станция Славута-1:
- № 43/44 Ивано-Франковск – Киев;
- № 45/46 Ужгород – Лисичанск;
- № 88/87 Ковель – Новоалексеевка;
- № 98/97 Ковель – Киев;
- № 122/121 Николаев – Киев.
Станция Волочиск:
№ 108/107 Одесса – Ужгород;
№ 110/109 Львов – Херсон;
№ 136/135 Одесса – Черновцы
Станция Дунаевцы:
- № 118/117 Черновцы – Киев;
- № 769/770 Киев – Каменец-Подольский;
Станция им. Т.Шевченко:
- № 12/11 Киев – Новоалексеевка;
- № 41/42 Днепр – Трускавец;
- № 72/71 Запорожье – Киев;
- НР 76/75 Кривой Рог – Киев;
- НР 84/83 Мариуполь – Киев;
- № 86/85 Львов – Новоолексiивка;
- № 88/87 Ковель – Новоалексеевка;
- НР 102/101 Киев – Херсон;
- № 110/109 Львов – Херсон;
- НР 116/115 Киев – Бердянск;
- № 122/121 Николаев – Киев;
- НР 136/135 Киев – Покровск;
- НР 732/731 Киев – Запорожье;
- НР 734/733 Киев – Покровск;
- НР 782/781 Черкассы – Киев.
До урегулирования ситуации указанные поезда проследуют через эти станции без посадки пассажиров.
В случае отказа пассажира от поездки до отправления поезда и не позднее одного часа после его отправления со станции указанной в проездном документе, УЗ возвращает полную стоимость билета.
- 15 октября “Укрзализныця” закрыла продажу билетов в Сумы после того, как город оказался в “красной зоне” карантина из-за COVID-19.