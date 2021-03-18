Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
Будет запрещено:
- Работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы);
- Работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии);
- Проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 м кв. На 1 человека);
- Проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других);
- Присутствие зрителей на спортивных соревнованиях (последнее касается и сегодняшнего большого футбольного матча, который состоится в Киеве).
Также:
- Заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос;
- Работать будут – при соблюдении строгих норм и без работы кафе – автозаправочные станции;
- Парикмахерские, салоны красоты будут работать по предварительной записи. Как и фитнес и спортивные залы – но без групповых занятий;
- Работать будут детские сады. Школы после каникул вернутся к учебе – но дистанционно;
- Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу;
- Частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы. Кроме предприятий критической инфраструктуры.
Общественный транспорт Киева будет работать в обычном режиме. С соблюдением строгих норм перевозки пассажиров. С заполненностью мест для сидения на 50%.
Эти ограничения будут действовать три недели – до 9 апреля включительно.
- Министр охраны здоровья Украины Максим Степанов считает, что сейчас нет необходимости вводить общенациональный локдаун (жесткий карантин) из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.