В ночь с пятницы на субботу в 00:00 20 марта в Киеве начинают действовать строгие карантинные ограничения.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

Будет запрещено:

Работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы);

Работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии);

Проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 м кв. На 1 человека);

Проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других);

Присутствие зрителей на спортивных соревнованиях (последнее касается и сегодняшнего большого футбольного матча, который состоится в Киеве).

Также:

Заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос;

Работать будут – при соблюдении строгих норм и без работы кафе – автозаправочные станции;

Парикмахерские, салоны красоты будут работать по предварительной записи. Как и фитнес и спортивные залы – но без групповых занятий;

Работать будут детские сады. Школы после каникул вернутся к учебе – но дистанционно;

Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу;

Частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы. Кроме предприятий критической инфраструктуры.

Общественный транспорт Киева будет работать в обычном режиме. С соблюдением строгих норм перевозки пассажиров. С заполненностью мест для сидения на 50%.

Эти ограничения будут действовать три недели – до 9 апреля включительно.