Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

Будет запрещено:

  • Работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы);
  • Работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии);
  • Проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 м кв. На 1 человека);
  • Проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других);
  • Присутствие зрителей на спортивных соревнованиях (последнее касается и сегодняшнего большого футбольного матча, который состоится в Киеве).

Также:

  • Заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос;
  • Работать будут – при соблюдении строгих норм и без работы кафе – автозаправочные станции;
  • Парикмахерские, салоны красоты будут работать по предварительной записи. Как и фитнес и спортивные залы – но без групповых занятий;
  • Работать будут детские сады. Школы после каникул вернутся к учебе – но дистанционно;
  • Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу;
  • Частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы. Кроме предприятий критической инфраструктуры.

Общественный транспорт Киева будет работать в обычном режиме. С соблюдением строгих норм перевозки пассажиров. С заполненностью мест для сидения на 50%.

Эти ограничения будут действовать три недели – до 9 апреля включительно.