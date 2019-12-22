Со следующего года в Вооруженных силах Украины военных всех уровней начнут обучать английскому языку.

Об этом сообщил заместитель начальника Генштаба Сергей Наев в комментарии изданию “BBC Украина”.

По его словам, речь вообще идет о курсах в высших военных учебных заведениях.

“Все военнослужащие, начиная от солдата до генерала, будут постепенно изучать английский язык, чтобы знать и уметь использовать штабные документы. И чтобы можно было нормально общаться во время международных учений”, – пояснил Наев.

Он отметил, что изучение английского станет одним из факторов мотивации для тех военных, кто рассчитывает на рост по службе.

“Будет предоставляться преимущество тому офицеру или сержанту, который знает английский язык”, – добавил он.