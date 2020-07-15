Производитель алкоголя Diageo с 2021 года начнет выпускать шотландский виски Johnnie Walker в бутылках, изготовленных на основе целлюлозы.

Об этом сообщает Reuters.

Таким образом, компания планирует сократить количество пластиковых отходов.

Новая бутылка, разработанная в сотрудничестве с компанией Pilot Lite, будет изготовлена из древесной массы, которая соответствует стандартам качества пищевых продуктов и полностью пригодна для вторичной переработки.

По данным The Guardian, первую партию виски в “бумажных” бутылках будут продавать только на одном рынке. Но где именно на данный момент неизвестно. В случае успешного запуска напиток в новой бутылке распространят по всему миру.