С 2021 года ВНО по математике станет обязательным для выпускников украинских школ

Уже с 2021 выпускники украинских школ будут сдавать ЗНО по 2 обязательным предметам — украинскому языку и литературе и математике.

Об этом на брифинге сообщила заместитель директора Центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

“Государственная итоговая аттестация з 2021 года для получателей полного общего среднего образования будет обязательным по украинскому языку, по математике. Это нововведение”, — сказала она.

Вакуленко напомнила, что ранее выпускники имели возможность выбирать между математикой и историей Украины. Теперь они будут выбирать между историей и иностранным языком.

Также максимальное количество предметов, которые участники ВНО могут сдавать, было увеличено с 4 до 5.

При этом обязательны 4:

украинский язык и литература;

математика;

история Украины или иностранный язык;

другой учебный предмет.