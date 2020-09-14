С 2021 года ВНО по математике станет обязательным для выпускников украинских школ

Об этом на брифинге сообщила заместитель директора Центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.
“Государственная итоговая аттестация з 2021 года для получателей полного общего среднего образования будет обязательным по украинскому языку, по математике. Это нововведение”, — сказала она.
Вакуленко напомнила, что ранее выпускники имели возможность выбирать между математикой и историей Украины. Теперь они будут выбирать между историей и иностранным языком.
Также максимальное количество предметов, которые участники ВНО могут сдавать, было увеличено с 4 до 5.
При этом обязательны 4:
- украинский язык и литература;
- математика;
- история Украины или иностранный язык;
- другой учебный предмет.
- Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский подписал указ об объявлении 2020-2021 учебного года Годом математического образования в Украине.
- В июне 2020 года в МОН анонсировали, что ВНО по математике станет обязательным.