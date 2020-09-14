Covid-19 Украина

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С 2021 года ВНО по математике станет обязательным для выпускников украинских школ

Уже с 2021 выпускники украинских школ будут сдавать ЗНО по 2 обязательным предметам — украинскому языку и литературе и математике.

Понедельник, 14 сентября 2020, 19:23

Об этом на брифинге сообщила заместитель директора Центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

“Государственная итоговая аттестация з 2021 года для получателей полного общего среднего образования будет обязательным по украинскому языку, по математике. Это нововведение”, — сказала она.

Вакуленко напомнила, что ранее выпускники имели возможность выбирать между математикой и историей Украины. Теперь они будут выбирать между историей и иностранным языком.

Также максимальное количество предметов, которые участники ВНО могут сдавать, было увеличено с 4 до 5.

При этом обязательны 4:

  • украинский язык и литература;
  • математика;
  • история Украины или иностранный язык;
  • другой учебный предмет.

 

Теги: ДПА, ЗНО, УЦОЯО, математика

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