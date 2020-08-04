С 2022 года в Национальный календарь прививок планируется включить вакцинацию против пневмококковой инфекции.

Об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель министр охраны здоровья, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

“Несмотря на пандемию, мы предпринимаем все меры для дополнительного расширения календаря прививок и расширения перечня инфекционных болезней, от которых можем и должны защищаться путем иммунопрофилактики”, – отметил Ляшко.

Он уточнил, что в июне Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике рекомендовала Министерству охраны здоровья включить в Национальный календарь прививок вакцину против пневмококковой инфекции.

“31 июля оперативный штаб МОЗ по противодействию вакциноуправляемым инфекциям рассмотрел указанное предложение, а также рассмотрел обращение Глобального вакцинного альянса к Украине о том, что она может получить вакцину против пневмококковой инфекции по специальной цене. И также рекомендовал поддержать позицию Национальной технической группы экспертов и включить в Национальный календарь прививок с 2022 года вакцину против пневмококковой инфекции”, – рассказал Ляшко.

По его словам, такая вакцинация будет проводиться трижды: первые две прививки – в первый год жизни и третья прививка – во второй год жизни. “Мы определили возрастную группу, мы определили коэффициент охвата. И сейчас будем проводить переговоры с Министерством финансов Украины для того, чтобы включить в государственный бюджет средства для закупки вакцины, которая будет включена в Национальный календарь прививок. И начнем вакцинировать, начиная с января 2022 года”, – подчеркнул Ляшко.

Он также проинформировал, что в Украине наблюдается существенное снижение уровня вакцинации с начала года. Наиболее критическая ситуация – в Днепропетровской области (там по сравнению с аналогичным периодом 2019 года показатели снизились на 47 %). Также плохая ситуация в Житомирской, Киевской, Хмельницкой, Харьковской областях.

“Все это может привести к тому, что у нас наряду с коронавирусной болезнью будут регистрироваться вспышки вакциноуправляемых инфекций”, – заявил Ляшко и призвал украинцев вакцинироваться.

(На видео – с 19:40 и 27:20)

СПРАВКА. Пневмококковая инфекция — комплекс заболеваний, вызываемых бактерией Streptococcus pneumoniae (пневмококк): пневмококковая пневмония, острый средний отит, гнойный пневмококковый менингит, плевриты, артриты.

Данная инфекция, как правило, является осложнением других инфекций (примером этого являются пневмококковая пневмония после перенесенного гриппа или кори, воспаление среднего уха (отит) у детей, после или на фоне любой респираторной вирусной инфекции).

Пневмококковая инфекция наиболее типична для маленьких детей и пожилых людей. Бактерия передается главным образом воздушно-капельным путем.

Как отмечают во Всемирной организации здравоохранения, пневмококковая инфекция является распространенной причиной заболеваемости и смертности во всем мире, хотя эти показатели выше в развивающихся странах, чем в промышленно развитых странах (большинство случаев смерти зафиксировано в странах Африки к югу от Сахары и Азии). ВОЗ рекомендует включить вакцины от этой инфекции в программы иммунизации детей во всем мире.