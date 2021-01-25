С 1 января 2025 украинский язык станет обязательным языком при здаче независимого оценивания. Сейчас язык экзамена для поступления в вузы можно выбирать.

Об этом в интервью “Радио Свобода” сообщил языковой омбудсмен Тарас Креминь.

По его словам, сейчас ВНО страдает от различных атак.

“С одной стороны, говорят, что это дискриминирует соискателей образования, поступающих в украинских университетов. С другой стороны, ВНО не дает вроде объективной картины знаний и навыков выпускников учебных заведений. Но ВНО как обязательное для сборки – один из критериев и факторов борьбы с коррупцией на уровне поступления в вузы. Украинская должно быть обязательным для ВНО”, – отмечает Тарас Креминь.

Кроме того, большое значение имеет и качество преподавания, качество тестов самого ВНО.

“Потому что, скажем, требования к сертификатам уровня владения государственным языком государственными служащими соответствуют европейским стандартам и рекомендациям. Хочется, чтобы и ВНО соответствовало аналогичным критериям. И чтобы они были четкими, понятными и прозрачными”, – отметил Тарас Кремень.

Напомним, что в Украине 19 января завершилась регистрация на пробное ВНО. Для участия можно выбрать только один предмет, тест состоится 10 апреля. Стоимость пробного ВНО в 2021 году отличается по регионам и колеблется в пределах 195-255 гривен.

Регистрация для участия в основной сессии внешнего независимого оценивания продлится с 1 февраля до 5 марта включительно.