Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с 22 мая в Украине может начаться второй этап ослабления карантинных ограничений, но карантин отменен не будет.

Об этом он сказал сегодня на заседании Правительства, сообщает корреспондент #Букв.

По словам Шмыгаля, сейчас Украина находится фактически на так называемом плато заболеваемости, когда ежедневное количество заболевших примерно на одном уровне, но количество выздоровевших увеличивается.

Он отметил, что сегодня рекордное количество тех, кто выздоровел, – 343 человека. При этом, этот показатель пока не превышает количества заболевших за сутки.

“Но эта умеренная статистика – это результат наших мероприятий, ответственности граждан и бизнеса. Если ситуация будет двигаться по такому позитивному сценарию, с 22 мая возможен переход ко второму этапу послаблений. Мы работаем над этим совместно с Министерством охраны здоровья, с главным государственным эпидемиологическим врачом, с другими министерствами и министрами. Но это еще не будет означать полную отмену карантина. Подчеркиваем это”, – сказал премьер-министр.

Напомним, что план премьер-министра Дениса Шмыгаля по выходу из карантина состоит из 5 этапов. На втором из них планируется восстановить работу выпускных классов школ и подготовку к ЗНО. Открыть кинотеатры под открытым небом, отели и спортивные залы. А также разрешить спортивные соревнования без зрителей, в которых принимают участие не больше 50 людей.