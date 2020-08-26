С 00:00 субботы, 29 августа, прекратится действие распоряжения Кабинета Министров о прекращении работы пунктов пропуска на границе с оккупированным Крымом.

Об этом сообщили в представительстве президента в АРК.

“Согласно решению Кабинета Министров Украины 26 августа 2020 года, начиная с 00:00 29 августа (суббота) прекращает действие Распоряжение № 979 “О временном прекращении работы контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и г. Севастополя и выезда из нее, направленное на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2″ от 8 августа 2020 года”, – говорится в сообщении.

Детали относительно процедуры пересечения контрольных пунктов въезда и выезда на административной границе с оккупированным Крымом обещают опубликовать позже.