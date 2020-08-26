Об этом сообщили в представительстве президента в АРК.
“Согласно решению Кабинета Министров Украины 26 августа 2020 года, начиная с 00:00 29 августа (суббота) прекращает действие Распоряжение № 979 “О временном прекращении работы контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и г. Севастополя и выезда из нее, направленное на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2″ от 8 августа 2020 года”, – говорится в сообщении.
Детали относительно процедуры пересечения контрольных пунктов въезда и выезда на административной границе с оккупированным Крымом обещают опубликовать позже.
- Ранее Кабинет Министров изменил порядок пересечения КПВВ на административной границе с оккупированным Крымом. Теперь самоизоляция не обязательна в случае получения отрицательного результата теста ПЦР.