В Украине с понедельника, 5 октября, начал действовать новый раздел на зоны карантина в зависимости от ситуации с заражением коронавирусом в регионах.

Об этом сообщает пресс-служба КМУ.

“Красный” уровень установлен:

в Тернопольской области – Тернополе и в Каневе Черкасской области.

в Каневе Черкасской области ограничено:

регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным, железнодорожным и городским транспортом, кроме легковых авто, в которых количество пассажиров, включая водителя, не более пяти человек без учета детей в возрасте до 14 лет. Пользоваться служебным транспортом разрешено при условии обеспечения водителей и пассажиров средствами индивидуальной защиты и в пределах количества мест для сидения и

исключительно по маршрутам движения, о которых не менее чем за 2 часа сообщено Нацполицию;

посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения;

прием посетителей в учреждениях культуры, кинотеатрах, ресторанах, кафе, торгово-развлекательных центрах, спортивных залах, фитнес-центрах, учреждениях торгового и бытового обслуживания. Исключение: торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом. Также разрешено производства банковской и страховой деятельности, медицинской практики, ветеринарной практики, автозаправочных комплексов, деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, компьютеров, бытовых изделий, объектов почтовой связи. Можно предоставлять услуги общественного питания с адресной доставкой заказов.

посещение учреждений и заведений, предоставляющих социальные и реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах (временное, дневное пребывание), кроме тех, которые предоставляют экстренные социальные услуги, центров учета бездомных лиц, мобильных бригад социально-психологической помощи , социального патрулирования;

в Тернополе ограничено:

посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения;

прием посетителей в учреждениях культуры, кинотеатрах, ресторанах, кафе, торгово-развлекательных центрах, спортивных залах, фитнес-центрах, учреждениях торгового и бытового обслуживания. Исключение: торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом. Также разрешено производства банковской и страховой деятельности, медицинской практики, ветеринарной практики, автозаправочных комплексов, деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, компьютеров, бытовых изделий, объектов почтовой связи. Можно предоставлять услуги общественного питания с адресной доставкой заказов.

посещение учреждений и заведений, предоставляющих социальные и реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах (временное, дневное пребывание), кроме тех, которые предоставляют экстренные социальные услуги, центров учета бездомных лиц, мобильных бригад социально-психологической помощи , социального патрулирования.

“Оранжевый” уровень установлен в:

Винницкой области – в городе Винница;

Волынской области – в городах Луцк, Владимир-Волынский, Нововолынск и во Владимир-Волынском, Киверцевском, Луцком, Турийском районах;

Днепропетровской области – в городе Днепр.

Донецкой области – в городах Бахмут, Угледар и в Славянском районе;

Житомирской области – в Житомирском, Коростышевском, Лугинском, Любарском, Овручском, Олевском, Чудновском районах;

Закарпатской области – в городе Ужгород и в Перечинском, Ужгородском районах;

Запорожская область – в городах Мелитополь, Токмак и в Ореховском, Пологовском районах;

Ивано-Франковской области – в городах Ивано-Франковск, Бурштын, Калуш и в Городенковском, Косовском, Рогатинском, Тисменицком, Тлумацком районах;

Киевской области – в городах Ирпень, Фастов и в Барышевском, Киево-Святошинском районах;

Луганской области – в Беловодском районе;

Львовской области – в городе Львов и в Золочевском, Перемышлянском, Пустомытовском, Сокальском районах;

Николаевской области – в городе Николаев

Одесской области – в городах Беляевка, Измаил, Теплодар и в Арцизском, Березовском, Беляевском, Болградском, Лиманском, Овидиопольском, Тарутинском, Подольском районах;

Полтавской области – в городе Полтава;

Ровенской области – в городах Дубно, Вараш, Острог и в Заричненском, Здолбуновском, Костопильском, Млиновском, Острожском, Ровенском районах;

Сумской области – в городах Сумы, Лебедин и в Сумском районе;

Тернопольской области – в городах Бережаны, Кременец, Чертков и в Бережанском, Борщевском, Бучацком, Гусятинском, Залищицком, Збаражском, Зборовском, Козивском, Кременецком, Лановецком, Монастырском, Подволочиском, Пидгаецком, Теребовлянском, Тернопольском, Чертковском, Шумскому районах;

Харьковской области – в городах Харьков, Люботин и в Богодуховском, Великобурлукском, Зачепиловском, Первомайском, Харьковском районах;

Хмельницкой области – в городах Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин и в Волочиском, Деражнянском, Дунаевском, Красиловском, Летичевском, Теофипольском, Ярмолинецком районах;

Черкасской области – в городе Смела и в Каневском, Смелянском районах;

Черновицкой области – в городах Черновцы, Новоднестровск и в Выжницком, Герцаевском, Глыбокском, Заставнивском, Кельменецком, Кицманском, Новоселицком, Путильском, Сокирянском, Сторожинецком, Хотинском районах;

Черниговской области – в городе Нежин и в Варвинском, Куликовском, Нежинском, Носовском, Сновском районах.

“Желтый” уровень установлен в:

Винницкой области – в городах Жмеринка, Винница, Казатин, Могилев-Подольский, Хмельник и в Бершадском, Винницком, Калиновском, Козятинском, Литинском, Немировском, Теплицком, Тывровском, Томашпольском, Тростянецком, Тульчинском, Чечельницком районах;

Волынской области – в городе Ковель и в Гороховском, Иванчивском, Камень-Каширском, Ковельском, Локачинском, Любешивском, Любомльском, Маневицком, Ратнивском, Рожищенском, Шацком районах;

Днепропетровской области – в городах Кривой Рог, Новомосковск, Терновка и в Верхнеднепровском, Днепровском, Пятихатском, Солонянском, Царичанском районах;

Донецкой области – в городах Краматорск, Лиман, Мирноград, Мариуполь, Новогродовка, Покровск, Селидово, Славянск, Торецкое и в Великоновоселковском, Мариивском, Покровском районах;

Житомирской области – в городах Житомир, Бердичев, Малин, Новоград-Волынский и в Барановском, Бердичевском, Брусиловском, Емильчинском, Коростенском, Народичском, Новоград-Волынском, Попельнянском, Пулинском, Романовском, Хорошевском, Черняховском районах;

Закарпатской области – в городах Мукачево, Хуст, Чоп и в Береговском, Великоберезнянском, Виноградовском, Воловецком, Мукачевском, Раховском, Свалявском, Тячевском районах;

Запорожской области – в городах Запорожье, Бердянск и в Веселовском, Вольнянском, Гуляйпольском, Запорожском, Мелитопольском, Новониколаевском, Приазовском, Токмацком, Акимовском районах;

Ивано-Франковской области – в городах Болехов, Коломыя, Яремче и в Богородчанском, Верховинском, Галицком, Долинском, Калушском, Коломыйском, Надвирнянском, Рожнятовском, Снятинском районах;

Киевской области – городах Белая Церковь, Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Обухов, Переяслав, Славутич и в Белоцерковском, Бориспольском, Бородянском, Броварском, Васильковском, Кагарлицком, Макаровском, Мироновском, Обуховском, Переяслав-Хмельницком, Рокитнянском, Сквирском, Ставищенском, Таращанском, Фастовском, Яготинском районах;

Луганской области – в городе Северодонецк и в Белокуракинском, Кременевском, Марковском, Меловском, Станично-Луганском, Старобельском районах;

Львовской области – в городах Борислав, Дрогобыч, Самбор, Стрый, Трускавец, Червоноград и в Бродовском, Городокском, Дрогобычском, Жидачевском, Жовковском, Каменка-Бугском, Николаевском, Мостиском, Радехивском, Сколевском, Стрыйском, Яворивском районах;

Николаевской области – в городе Вознесенск и в Березанском, Веселиновском, Витовском, Кривоозерском, Николаевском районах;

Одесской области – в городах Одесса, Белгород-Днестровский, Черноморск, Южный и в Балтском, Белгород-Днестровском, Ивановском, Измаильском, Кодымском, Любашевском, Окнянском, Раздельнянском, Савранском, Тарутинском, Татарбунарском районах;

Полтавской области – в городах Лубны, Миргород и в Диканском, Лохвицком, Миргородском, Новсанжарском, Полтавском, Шишацком районах;

Ровенской области – в городе Ровно и в Березнивском, Володимирецком, Гощанском, Демидовском, Дубенском, Дубровицком, Корецком, Радивиливском, Рокитновском, Сарненском районах;

Сумской области – в городах Конотоп, Ахтырка, Ромны, Шостка и в Билопольском, Буринском, Глуховском, Краснопольском, Лебединском, Недрыгайловском, Роменском, Середина-Будском районах;

Харьковской области – в городах Изюм, Купянск, Лозовая, Чугуев и в Балаклейском, Барвенковском, Близнюковском, Валковском, Волчанском, Дергачевском, Змиевском, Золочевском, Изюмском, Кегичивском, Коломацком, Красноградском, Лозовском, Нововодолажском, Чугуевском районах;

Херсонской области – в городе Херсон и в Белозерском, Ивановском, Новотроицком районах;

Хмельницкой области – в городах Салават, Шепетовка и в Белогорском, Виньковецком, Городокском, Каменец-Подольском, Новоушицком, Полонском, Славутском, Староконстантиновском, Старосинявском, Хмельницком, Чемеровецком районах;

Черкасской области – в городах Черкассы, Золотоноша, Умань и в Городищенском, Драбовском, Жашковском, Звенигородском, Золотоношском, Каменском, Катеринопольском, Корсунь-Шевченськивськом, Лисянском, Маньковском, Монастырищенском, Тальновском, Христиновском, Черкасском, Чигиринском, Чернобаевском, Шполянском районах ;

Черниговской области – в городах Чернигов, Прилуки и в Бахмаче, Бобровицком, Городнянском, Козелецком, Коропском, Корюковском, Нежинском, Рипкинском, Сребнянском, Черниговском районах;

городе Киев.

Такие эпидемические уровне устанавливаются на 14 дней.