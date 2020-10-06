Со вторника, 6 октября, в немецком парламенте ввели обязательное ношение защитных масок в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает DW.

Такое правило будет действовать, как минимум, до 17 января.

Тех, кто нарушит данное предписание, будут штрафовать на суммы по несколько тысяч евро.

Тем политикам, которые придут на работу без защитной маски, могут запретить вход в Бундестаг.

Это распоряжение главы немецкого парламента Вольфганга Шойбле.

Носить защитные маски нужно будет во всех помещениях Бундестага, как в зале заседаний, так в коридорах и лифтах. Снимать маски можно будет только во время выступлений за трибуной или при соблюдении социальной дистанции между лицами. То есть на расстоянии не менее полтора метра.

Планируется ввести обязательный масочный режим и в других помещениях Бундестага.