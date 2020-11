Об этом сообщает издание The New York Times.

Инцидент произошел в четверг, 19 ноября.

Джулиани давал пресс-конференцию по поводу президентских выборов в США и якобы “фальсификаций” во время избирательного процесса.

Выступая в штабе Национального комитета Республиканской партии в Вашингтоне, Джулиани говорил все более эмоционально, продолжая выдвигать обвинения в “мошенничестве” на выборах.

Спустя некоторое время он вспотел, и по его вискам и щекам потекли струйки краски темного цвета.

Как отмечает The New York Times, в Сети сразу же были выдвинуты предположения, что это могла быть краска для волос.

В то же время несколько манхэттенских парикмахеров заявили в комментарии изданию, что это могла быть и не она.

“Краска для волос не стекает так, если только ее не нанесли незадолго до этого”, – отметил Дэвид Холдоров, работающий в парикмахерской Men’s Lounge Barbershop and Spa в Верхнем Ист-Сайде.

Он объяснил, что краска для волос обычно смешивается с перекисью во время процесса окрашивания, и как только раствор окисляется, краска остается на волосах. По словам специалиста, никто не оставит раствор в сыром виде, поскольку он раздражает кожу головы и может обжечь волосы, вызвать их выпадение.

Мирко Вергани, креативный директор салона Drawing Room, расположенного в центре Манхэттена, выразил мнение, что конфуз с Джулиани, вероятнее всего, мог произойти из-за использования туши или ретуширования бакенбардов, чтобы они совпадали по цвету с волосами на остальной части головы.

По словам Вергани, всем, кто хочет избежать подобного конфуза, следует избегать жаркой погоды и дождаться полного высыхания краски.

“Я уверен, что они нанесли (на голову Джулиани, – ред.) слишком много продукта, поэтому и появились ручейки”, – сообщил изданию Вергани.

Но есть и те, кто считает, что конфуз спровоцировала именно краска для волос. Об этом, в частности, заявил Джин Сарчинелло – стилист и колорист парикмахерской Takamichi Hair.

“Если ее не промыть должным образом, вот что произойдет. Не зная точно, что у него на волосах, это определенно связано с цветом волос”, – сообщил он изданию, добавив, что краситель можно распылить.

Сам Джулиани не ответил на запрос издания о комментарии.

Rudy’s hair dye fiasco up there with Nixon sweating pic.twitter.com/FANQH4XtZ3

— Helen Kennedy (@HelenKennedy) November 19, 2020