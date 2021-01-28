Об этом во время брифинга в офисе партии “Европейская Солидарность” сообщила председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко.

По ее словам, центральная власть демонстрирует абсолютно провальную политику по противодействию распространению коронавируса, поэтому уже с первых дней работы нового состава Киевского городского совета “Европейская Солидарность” взялась решать вопросы, которые беспокоят каждого киевлянина.

“С первых дней работы Киевсовета 9-го созыва, в декабре 2020 года, мы провели аудит и смогли найти 422 миллионов гривен и направить их на обеспечение больниц, которые лечат больных COVID-19, необходимыми медикаментами. Это позволило им спокойно работать в период между бюджетными годами и иметь все необходимое для оказания качественной медицинской помощи “, – говорит Марина Порошенко.

Она также напомнила, что команда “Европейской Солидарности” внесла предложение о дополнительном финансировании из киевского бюджета врачей и медицинского персонала, которые лечат больных коронавирус.

“И благодаря таким инициативам было найдено дополнительно 1,6 миллиарда гривен в бюджет 2021 года. Благодаря этому уже с января киевские врачи будут получать дополнительно по 5000 гривен к своей заработной плате, медицинские сестры – 4000 гривен, и младший медицинский персонал – 2000 гривен”, – говорит она.

Порошенко отметила, что временно созданное большинство в Киевсовете приняло бюджет города на 2021, не учитывая ни единой поправки от “Европейской Солидарности”.

Также она обратилась к представителям органов местного самоуправления с призывом по примеру Киева принять меры для обеспечения вакцинации в своих административных единицах.

“Я призываю и другие местные советы, руководство регионов и областных центров также не ждать от центральной власти, когда они начнут действительно профессиональную качественную, последовательную борьбу с эпидемией коронавируса в Украине. А помогать своему населению на местном уровне, потому что самое ценное, что мы имеем в Украине – это наши граждане, и мы должны защищать их, беречь их здоровье и жизнь”, – резюмировала Порошенко.