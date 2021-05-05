Про це доповів сьогодні на нараді у президента прем’єр Денис Шмигаль.
Голова уряду розповів про ситуацію із захворюваністю на коронавірус COVID-19 в Україні та зазначив, що “загалом епідемічна ситуація стабілізується шостий тиждень поспіль”.
Шмигаль зазначив, що наразі шість областей залишаються у “червоній” зоні: Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.
Проте уже скоро з неї можуть бути виведені Харківська, Хмельницька та Чернігівська області, оскільки в них “усі показники відповідають встановленим критеріям”. Відповідне рішення повинна ухвалити на засіданні Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Шмигаль уточнив, що після цього “червоний” рівень епідемічної небезпеки залишиться у трьох областях: Сумській, Полтавській та Запорізькій.
Очільник уряду також поінформував, що всього для хворих на COVID-19 в Україні виділено 77 тисяч ліжок. Забезпечені подачею кисню – 68 264. Зайнято на сьогодні 33 292 ліжка.
- Із 24 лютого в Україні знову почав діяти адаптивний карантин. Зокрема, знову діє епідемічне зонування: поділ країни на “зони карантину” – “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” та “червону”.
- Із 22 квітня Чернівецька область вийшла із “червоної” зони карантину, в якій перебувала від початку березня. Із 25 квітня була виведена із “червоної” зони Одеська область, а із 1 травня – Київська та Миколаївська області. Із 1 травня також вийшов із “червоної” зони карантину Київ. Із 5 травня перемістилася із “червоної” зони також Житомирська область.